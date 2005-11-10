Milan, Comotto può partire in prestito a gennaio: Parma e Monza interessate
Alessandra Stefanelli
Il futuro di Christian Comotto potrebbe tornare al centro delle valutazioni del Milan nel mercato di gennaio. In estate il club rossonero aveva scelto di trattenere il giovane centrocampista classe 2008, con l'obiettivo di permettergli di crescere quotidianamente al fianco di giocatori di esperienza come Luka Modric. L'avvio di stagione, però, non ha permesso a Comotto di ritagliarsi lo spazio sperato. Alcuni problemi fisici hanno condizionato il suo percorso, mentre la concorrenza particolarmente elevata nel reparto ha reso complicato trovare continuità tra Serie A ed Europa League.
Tanta concorrenza a centrocampo
Il Milan può infatti contare su diverse alternative in mezzo al campo. Rabiot, Modric, Musah, Jashari e Loftus-Cheek occupano una parte importante delle gerarchie di Ruben Amorim, lasciando inevitabilmente meno opportunità al giovane centrocampista. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan potrebbe prendere in considerazione la possibilità di mandare Comotto in prestito nella seconda parte della stagione. Una soluzione che permetterebbe al classe 2008 di giocare con maggiore regolarità e accumulare esperienza a un livello competitivo.
Parma e Monza avevano già mostrato interesse
Non si tratterebbe di un'ipotesi completamente nuova. Già durante la scorsa estate, infatti, Parma e Monza avevano manifestato interesse per il giovane rossonero. Il mercato di gennaio potrebbe quindi riaprire il discorso, soprattutto se nei prossimi mesi Comotto dovesse continuare a trovare poco spazio. Il Milan dovrà valutare quale soluzione possa garantire al centrocampista il percorso di crescita migliore, senza perdere il controllo su uno dei giovani considerati interessanti per il futuro.