Inter, Carlos Augusto: "Bravi a sfruttare un contropiede. Il rinnovo? Ne parleremo con calma"

Una bella serata quella vissuta dall'Inter, che ha battuto 1-0 lo Shakhtar Donetsk nella sfida valida per la terza giornata della League Phase della Champions League: determinante, per altro quando i nerazzurri erano in inferiorità numerica, la rete di Carlos Augusto.

Proprio nel post gara, il giocatore ha parlato davanti alle telecamere di Sky Sport: "È stata una gara molto difficile, ma importante per dimostrare a tutti che vogliamo vincere: abbiamo saputo soffrire, soprattutto in inferiorità numerica, e quella centrata è una grande vittoria per continuare al meglio la stagione. Loro sono una buona squadra, palleggiano bene, ma quando siamo rimasti noi in inferiorità numerica loro hanno avuto fretta di fare gol e noi abbia sfruttato il contropiede: dobbiamo continuare così".

Andando poi al suo personale: "È uno dei migliori periodi personali qua all'Inter, in questi tre anni ho fatto sempre il mio massimo, ma chiaramente i gol e assist sono le prime cose che si ricordano. Ma io voglio sempre fare il meglio per far sì che la mia squadra vinca la gara. Il rinnovo? Ne parleremo con calma ho ancora due anni di contratto, state calmi!".