Inter, cessioni d'oro: il club punta a incassare 100 milioni da reinvestire poi sul mercato
L'Inter pensa già al futuro. In attesa di concludere il campionato, con una lotta per lo scudetto che la vede sì in vantaggio sulle inseguitrici ma ancora da chiudere, i nerazzurri impostano la stagione che verrà. Ci saranno tanti cambiamenti alla luce di diverse partenze con giocatori che andranno in scadenza di contratto. I parametri zero non saranno per le uniche uscite a cui dovrà far fronte Cristian Chivu.
Infatti ci sono diversi giocatori richiesti che potrebbero essere messi sul mercato per poi raccogliere denaro da reinvestire poi per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, oltre alle richieste per Alessandro Bastoni, ci sarebbero da registrare anche quelli per Denzel Dumfries, Davide Frattesi (quest’ultimo in uscita), Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram.
Se tutte queste cessioni andranno in porto, in viale della Liberazione andrebbero ad incassare circa 100 milioni. Un buon bottino da riutilizzare poi nel mercato in entrata.