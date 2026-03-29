Il ct della Danimarca: "Isaksen è talentoso, ha dimostrato capacità diverse dai compagni"

Brian Riemer, commissario tecnico della Danimarca, è intervenuto ai microfoni di Tv2 Sport elogiando le qualità di Gustav Isaksen, esterno di proprietà della Lazio. Questa la sua specifica risposta in riferimento alle scelte di formazione e alla possibilità di far giocare insieme calciatori sulla carta simili come Damsgaard e Eriksen. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Lo abbiamo fatto diverse volte. Ora le cose si sono evolute in modo tale che abbiamo accolto un altro giocatore, Gustav (Isaksen, ndr), che è altrettanto talentoso e ha dimostrato capacità completamente diverse. È proprio questo il punto quando si mette insieme la squadra: è come un puzzle, e se avessimo 11 giocatori come Mikkel Damsgaard o Christian Eriksen, avremmo un problema. Lo stesso vale per Isaksen".

Poi ancora: "Dobbiamo trovare la combinazione giusta. È importante avere velocità, capacità di dribbling, gioco negli spazi e duro lavoro. È questo che ci permette di avere diverse corde su cui suonare e di rendere difficile la vita ai nostri avversari quando devono difendersi".