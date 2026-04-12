Inter, Chivu: "Como molto offensivo? La squadra non deve snaturarsi, serve coraggio"
Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo dell’Inter valevole per la 32^ giornata di Serie A.
Come avete vissuto il risultato del Napoli?
"Pensiamo a noi, a quello che dobbiamo fare oggi sapendo che non è semplice. Il Como ha ambizioni importanti, sappiamo che dobbiamo fare una gran prestazione per portare a casa il risultato".
Cosa hai chiesto ai tuoi ragazzi dopo aver visto la formazione del Como?
"Di non snaturarsi, di tirare fuori il coraggio e di capire i momenti della partita. Bisogna battere colpo su colpo, capendo bene cosa fare in determinati momenti della partita".
Un po' di fatica senza Lautaro: chiede ai suoi di spartirsi un po' di più le responsabilità?
"L'hanno già fatto vedere domenica scorsa, non dimentico le prestazioni di Thuram, Barela e Calhanoglu a livello di personalità e leadership. Dovranno farlo anche oggi".