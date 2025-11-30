Inter, Sucic rivendica: "Meritavamo di più, ma dobbiamo essere più cinici"

Il centrocampista dell'Inter, Petar Sucic, torna titolare in occasione della sfida contro il Pisa, prevista alle 15. Il croato è l'uomo scelto per accompagnare Barella e Calhannoglu in mediana, con il rientrante Henrikh Mkhitaryan che inizierà dalla panchina.

Il croato ha parlato nel prepartita ai microfoni di Inter TV: "Se dobbiamo essere più cinici? Sì, ma abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare così. Io penso che noi meritassimo di più. E' andata così ma dobbiamo cercare di migliorarci. Non si tratta di fortuna o sfortuna. Noi dobbiamo essere più cinici e possiamo migliorare solo lavorando. E' molto importante per me la fiducia del mister, sto cercando di prendere confidenza ed essere il più utile possibile alla squadra."