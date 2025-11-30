Live TMW Torino, Asllani: "Chiedo scusa a squadra e tifosi per il rigore sbagliato"

Kristjan Asllani parla ai microfoni della sala stampa del "Via del Mare" al termine di Lecce-Torino.

14.45- Inizia la conferenza stampa.

Torino in grande difficoltà, cosa succede?

"Dobbiamo analizzare. Col Como eravamo in partita e poi ci siamo sciolti, oggi abbiamo fatto il contrario. Siamo partiti male e il Lecce ci ha messo sotto. Non va bene così, siamo il Torino e dobbiamo dare tutto in campo. Sul rigore mi sono assunto la responsabilità di calciare, chiedo scusa ai tifosi e alla squadra. Avremmo ripreso la partita. Per questo sono venuto qui a parlare, per chiedere scusa a tutti".

Che chiave di lettura date al momento?

"Non abbiamo dato continuità al momento che abbiamo avuto prima della sosta. Bisogna capire questa situazione. Non possiamo venire a Lecce e giocare i primi 30 minuti così".

Problema fisico o mentale?

"Non saprei, forse ci viene un po' di paura dopo aver subito gol, ma non deve succedere, abbiamo energia e qualità".

Sul rigore è stato un tuo errore o è stato bravo il portiere?

"Mio errore, se il portiere stoppa la palla significa che il rigore è stato tirato malissimo. Ho visto due finte di Falcone e sono andato in tilt".

14.50- Finisce la conferenza stampa.