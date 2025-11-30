Palermo, Pohjanpalo: "Tripletta? È la prima volta che segno con mio padre allo stadio"

“Sono felice, ma da domani dobbiamo essere concentrati per la prossima, non possiamo vincere 5-0 per poi perdere la sfida dopo. A Empoli vogliamo vincere”. Il centravanti del Palermo Joel Pohjanpalo non ha intenzione di sedersi sugli allori – vista anche la tripletta più assist messa a segno nella sfida contro la Carrarese – e guarda già al prossimo avversario in quello che sarà uno scontro diretto fra squadre che puntano alla promozione: “Abbiamo fatto una grande partita. Dopo l’1 – 1 contro l’Entella pensavamo solo a vincere la partita. È stata una giornata perfetta per me e per la squadra, una partita ordinata per 90 minuti”.

Spazio poi alla sua prestazione: “Non ho solo fatto tripletta, ma anche fornito un assist. È sempre emozionante e importante. - prosegue il finlandese ai canali ufficiali del Palermo - È stata la prima volta in cui ho segnato con mio padre allo stadio, mi aveva già visto 20 volte, ma non ci ero mai riuscito”.

Infine uno sguardo al futuro: “Voglio solo vincere le partite, non solo fare gol e assist. - conclude Pohjanpalo come riporta Stadionews.it - Con l’Empoli sarà una partita importante, vogliamo continuità e tornare a casa con tre punti”.