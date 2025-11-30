TMW Lupo: "Bari? Vivarini deve dare un'identità alla squadra. In B facile scivolare e riprendersi"

Nel corso del consueto appuntamento di Tuttomercatoweb.com con l'A tu per tu è intervenuto il direttore sportivo Fabio Lupo che si è soffermato su alcuni temi della Serie B e in particolare sulla crisi di due grandi come Bari e Sampdoria.

Serie B: che succede al Bari?

"Il campionato di B è insidioso, regna l'equilibrio. In B è facile scivolare e poi riprendersi. Caserta, che è un buon allenatore, ha faticato a dare un'identità alla squadra. Spetta a Vivarini dargliela, anche se il primo risultato è stato clamorosamente negativo".

La Samp ha dato segnali importanti contro la Juve Stabia.

"L'accoppiata Gregucci-Foti ha portato qualcosa. La Samp ha un buon organico, era mancata un po' di consapevolezza. I due tecnici hanno portato caratterialità e consapevolezza".

Ha visto il Pescara dal vivo. La sua idea?

"Oggi il Pescara paga qualche infortunio. Deve ritrovare la squadra al completo per poter trovare una sua dimensione. Dovrà essere bravo Gorgone a dare identità immediatamente, cercando di recuperare tutto l'organico".

In C il Cosenza, da lei costruito in estate, sta facendo bene

"Sono contento. C'è il mio lavoro, con un allenatore che ho scelto io. E mi fa piacere anche per la tifoseria cosentina che è molto appassionata. Spero che possa continuare ad essere competitiva e se a gennaio interverrà ulteriormente potrà giocarsela"