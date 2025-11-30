Spezia-Sampdoria, il gol è un problema: le due squadre fanalino di coda in attacco

Derby ad alta tensione quello fra Spezia e Sampdoria. Alle 17.15 Aquilotti e blucerchiati si sfideranno per cercare di abbandonare le sabbie mobili della classifica. Una partita fra due squadre che stanno attraversando un momento di crisi e non soltanto per quanto riguarda i punti. Oggi si daranno battaglia sportiva i due attacchi peggiori del torneo con 12 reti segnate a testa nelle 12 giornate fin qui disputate.

Gianluca Lapadula il miglior marcatore

Il miglior marcatore in casa spezzina è Gianluca Lapadula con tre reti in campionato, quattro se contiamo anche la Coppa Italia mentre il resto del reparto offensivo ha realizzato un gol a testa. Da Vanja Vlahovic a Giuseppe Di Serio passando per Edoardo Soleri e Gabriele Artistico. Basti pensare che il secondo miglior marcatore è Giuseppe Aurelio.

Aggrappati a Massimo Coda

I blucerchiati invece fanno affidamento su Massimo Coda, bomber da 140 gol in Serie B. Il centravanti infatti è il capocannoniere della squadra con cinque centri seguito poi da Depaoli e Ioannou a due, così come Henderson che però ha segnato una rete in campionato e una in Coppa Italia proprio a La Spezia mentre per trovare un altro gol di un attaccante c'è solo Marvin Cuni a quota uno.