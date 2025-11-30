Sebastiani: "Ho visto il miglior Pescara della stagione. Gol annullato? È un caso limite"

“Sono andato negli spogliatoi, non lo faccio mai, per fare i complimenti alla squadra perché abbiamo visto il miglior Pescara della stagione nonostante le assenze. Ai punti avremmo meritato di vincere noi”. Il presidente Daniele Sebastiani ha parlato così ai microfoni di Rete 8 dopo la sconfitta interna contro il Padova: “Gol annullato? Il VAR aiuta, ma ci sono molti casi limite come quello che ci ha riguardato. Ci hanno messo cinque minuti per decidere se era gol o meno, chiaro che qualche dubbio lo aveno pure loro. Ma è inutile piangere sul latte versato”.

Sebastiani poi guarda al futuro: “Dobbiamo ripartire con entusiasmo e con l’approccio visto oggi (ieri Ndr), questa squadra con la rosa al completo può giocarsela con tutte. Se doveva vincere qualcuno doveva essere il Pescara. - prosegue il numero uno del Delfino - Ripartiamo dalle cose buone che non sono poche e prepariamoci alla sfida contro un Bari che sarà incazzatissimo visto com’è andata la loro gara”.

Il presidente del Pescara poi guarda al mercato – L’idea è quella di rimanere a tre dietro, ma poi si vedrà. Dobbiamo recuperare in primis gli assenti e poi sul mercato qualcosa faremo per migliorarci, ma già ora abbiamo una squadra in grado di giocarsela con tutti, se poi arriva qualcuno è meglio. - conclude Sebastiani come riporta Pescarasport24.it - Vivarini? La squadra la vedete tutti, oggi è pimpante e lotta fino all’ultimo minuto. Bisogna lavorare, gli allenatori e le squadre che lavorano si vedono tutti. Io sono straconvinto della salvezza, se la squadra è questa e che migliorerà con il ritorno di chi manca”.