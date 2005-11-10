Como, Fabregas: "Inter? Partita che vale tre punti come le altre, vogliamo creare una nostra cultura"

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con l'Inter:

"Chivu lo conosco da tanti anni, è un grandissimo allenatore e una grande persona. Abbiamo un grande rapporto. Abbiamo parlato un po' della nuova vita di giocare ogni tre giorni: a lui è successo per la prima volta lo scorso anno, a noi in questa stagione".

Sfidate l'Inter con la possibilità di superarla in classifica. Anche questo testimonia la crescita del club

"È una partita che vale tre punti. Noi vogliamo avere la nostra cultura. Non importa contro chi giochiamo, vogliamo conquistare più punti possibili durante la stagione e creare un ambiente e una cultura che stiamo cercando di migliorare. Affrontiamo una società vincente e di altissimo livello. Noi non possiamo pretendere di essere a questo livello, però possiamo fare sempre il meglio in ogni gara. L'anno scorso abbiamo sempre perso con l'Inter, ma abbiamo fatto grandi prestazioni e siamo arrivati in Champions. Sarà una bellissima partita, ma siamo tranquilli".

In porta gioca Sanchez, perché ha fatto questa scelta?

"Ci sono dei ragionamenti che ho fatto ovviamente, ma preferisco che restino all'interno della nostra relazione, per rispetto di entrambi i nostri portieri. Abbiamo due buone scelte, cerco sempre di fare quella migliore per ogni partita".