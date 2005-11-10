Genoa-Milan 1-2: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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08.11.2026 17:20Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli (62' El Shaarawy), Østigård, Vásquez; Ehizibue, Traorè, Wiafe, Ellertsson; Messias (62' Baldanzi), Vitinha; Osmajic. All.: De Rossi
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (62' Terracciano); Musah, Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic, Cisse (61' Hutchinson); Ramos. All.: Amorim
Arbitro: Massa
Marcatori: 13' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertsson (G)
Ammoniti: Marcandalli (G), Musah, Diawara, Rabiot (M)
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