Inter, Chivu: "Non ho mai voluto rivoluzionare la squadra. Il nostro obiettivo è dominare"
Una lunga intervista quella che Cristian Chivu ha rilasciato ai media ufficiali della UEFA. Il tecnico dell'Inter si è poi soffermato su quanto ha costruito la squadra e su cosa lo soddisfa:
"L'Inter negli anni ha costruito e ottenuto tanto. Motivo per cui non ho mai voluto rivoluzionare, ma aggiungere qualcosa di nuovo cosa che continuo a fare. Ovviamente ci manca ancora qualcosa, ci stiamo lavorando mantenendo comunque la nostra identità. La nostra intenzione è inserire poi i giovani e i nuovi acquisti. Il nostro obiettivo è dominare. Il nostro obiettivo è controllare la partita, con o senza palla. Non sempre riusciamo ma è ciò a cui puntiamo, consapevoli che contro squadre forti questa cosa è più difficile da realizzare. Non perdiamo le nostre convinzioni. È normale commettere errori, l'importante è imparare da questi".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.