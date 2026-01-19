Inter, Chivu: "Non ho mai voluto rivoluzionare la squadra. Il nostro obiettivo è dominare"

Una lunga intervista quella che Cristian Chivu ha rilasciato ai media ufficiali della UEFA. Il tecnico dell'Inter si è poi soffermato su quanto ha costruito la squadra e su cosa lo soddisfa:

"L'Inter negli anni ha costruito e ottenuto tanto. Motivo per cui non ho mai voluto rivoluzionare, ma aggiungere qualcosa di nuovo cosa che continuo a fare. Ovviamente ci manca ancora qualcosa, ci stiamo lavorando mantenendo comunque la nostra identità. La nostra intenzione è inserire poi i giovani e i nuovi acquisti. Il nostro obiettivo è dominare. Il nostro obiettivo è controllare la partita, con o senza palla. Non sempre riusciamo ma è ciò a cui puntiamo, consapevoli che contro squadre forti questa cosa è più difficile da realizzare. Non perdiamo le nostre convinzioni. È normale commettere errori, l'importante è imparare da questi".

