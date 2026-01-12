Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, Chivu sorride: "Espressa qualità e ambizione col Napoli. Gran gara di Akanji su Hojlund"

Inter, Chivu sorride: "Espressa qualità e ambizione col Napoli. Gran gara di Akanji su Hojlund"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 06:15Serie A
Simone Bernabei

Cristian Chivu è soddisfatto per il pareggio per 2-2 della sua Inter contro il Napoli nel match di ieri sera della 20^ giornata di Serie A. Questo il pensiero del tecnico nerazzurro in sala stampa:

C'è delusione o soddisfazione per aver visto in campo una squadra forte?
"Abbiamo visto due squadre forti che hanno provato ad esprimere la loro qualità e le loro ambizioni. Partita seria e vera, con intensità e qualità. Entrambe hanno provato a portarla a casa".

Cosa pensa delle difficoltà difensive?
"Metti i giocatori in difficoltà andando a prenderli a uomo, non avendo raddoppi te la devi giocare sui duelli. Bisogna accettare anche di perdere qualche duello perché subentra anche la qualità dell'avversario. Akanji però per me ha fatto una grande gara su Hojlund".

Cosa pensa del percorso dell'Inter? Come sta Calhanoglu?
"Forse ci è mancata lucidità su determinate pressioni. Questa squadra ha voglia di andare in avanti e poi devi entrare veloce per pressare da dietro. Calhanoglu non lo so, sembra un affaticamento ed è da valutare domani".

Articoli correlati
Inter, Chivu: "Tutte e due hanno provato a vincere, partita intensa e di qualità"... Inter, Chivu: "Tutte e due hanno provato a vincere, partita intensa e di qualità"
Inter, Chivu: "Bene l'atteggiamento, Napoli forte. Scudetto? Sarà lotta fino alla... Inter, Chivu: "Bene l'atteggiamento, Napoli forte. Scudetto? Sarà lotta fino alla fine"
Inter-Napoli da brividi. Chivu sfida Conte, scontro diretto per la vetta Inter-Napoli da brividi. Chivu sfida Conte, scontro diretto per la vetta
Altre notizie Serie A
Lazio, 90 minuti di "semi-Sarrismo": Taylor risponde presente all'esordio Lazio, 90 minuti di "semi-Sarrismo": Taylor risponde presente all'esordio
Pasalic, quando tra Bergamo e il cielo qualcuno ti ama. La toccante serata del croato... Pasalic, quando tra Bergamo e il cielo qualcuno ti ama. La toccante serata del croato
Inter, Chivu sorride: "Espressa qualità e ambizione col Napoli. Gran gara di Akanji... Inter, Chivu sorride: "Espressa qualità e ambizione col Napoli. Gran gara di Akanji su Hojlund"
Napoli, il vice di Conte vede il bicchiere mezzo pieno: "Con l'Inter grande gara... Napoli, il vice di Conte vede il bicchiere mezzo pieno: "Con l'Inter grande gara e grande consapevolezza"
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell’11 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell’11 gennaio
Fiorentina, Ndour: "Risultato stretto ma contro il Milan è sempre un punto guadagnato"... Fiorentina, Ndour: "Risultato stretto ma contro il Milan è sempre un punto guadagnato"
Dimarco: "Rispetto a Inzaghi, con Chivu vedo un'Inter dominante per tutti e 90 i... Dimarco: "Rispetto a Inzaghi, con Chivu vedo un'Inter dominante per tutti e 90 i minuti"
Milan, Nkunku la prende con filosofia: "Se non puoi vincere l'importante è non perdere"... Milan, Nkunku la prende con filosofia: "Se non puoi vincere l'importante è non perdere"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto.
Le più lette
1 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
2 Dimarco: "Rispetto a Inzaghi, con Chivu vedo un'Inter dominante per tutti e 90 i minuti"
3 Conte perde la testa, il suo Napoli e McTominay no. Stellini post-Inter: "Lasciamo fare il rigore"
4 Serie A, la classifica aggiornata. Inter a +3, occasionissima per la Juventus
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell’11 gennaio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata. Inter a +3, occasionissima per la Juventus
Immagine top news n.1 Conte perde la testa, il suo Napoli e McTominay no. Stellini post-Inter: "Lasciamo fare il rigore"
Immagine top news n.2 L'Inter brilla ma balla in difesa e non batte il Napoli. Allungo fallito, Chivu però vede positivo
Immagine top news n.3 Tutti vogliono Raspadori: la Roma aspetta, il Napoli osserva, l'Atalanta studia l'inserimento
Immagine top news n.4 Serie A, classifica aggiornata: in vetta ci sono 4 squadre in 4 punti
Immagine top news n.5 Il pareggio fra Inter e Napoli serve solo alle altre: domani la Juventus può rientrare nella corsa Scudetto
Immagine top news n.6 Spettacolo a San Siro, Inter e Napoli si annullano a vicenda: la sfida Scudetto finisce 2-2
Immagine top news n.7 Sorpresa dall'Inghilterra: Paratici alla Fiorentina solo a febbraio. Finirà il mercato al Tottenham
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.3 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Chivu sorride: "Espressa qualità e ambizione col Napoli. Gran gara di Akanji su Hojlund"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, il vice di Conte vede il bicchiere mezzo pieno: "Con l'Inter grande gara e grande consapevolezza"
Immagine news Serie A n.3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell’11 gennaio
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Ndour: "Risultato stretto ma contro il Milan è sempre un punto guadagnato"
Immagine news Serie A n.5 Dimarco: "Rispetto a Inzaghi, con Chivu vedo un'Inter dominante per tutti e 90 i minuti"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Nkunku la prende con filosofia: "Se non puoi vincere l'importante è non perdere"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Modesto: "Pareggio che vale tanto, bravi a crederci fino alla fine"
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti: “i ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento e volontà”
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, Monterisi: "Ho belle sensazioni fin dall'estate. Ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: “Prestazione ancora una volta superlativa, ma le colpe sono nostre”
Immagine news Serie B n.5 Padova-Modena 2-0, le pagelle: Bortolussi e Lasagna la decidono loro
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Bortolussi e Lasagna lanciano il Padova: Modena piegato 2-0
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Cuomo suona la carica: "Conta vincere, anche quando non sei brillante"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, rimonta incredibile a Pineto: Zuppel firma la tripletta, Guidonia riprende il 3-3 al 98’
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Sorensen: "Vittoria sofferta, ma si può vincere anche senza gol su azione"
Immagine news Serie C n.4 Pro Vercelli, Santoni: "Campo ghiacciato, non si poteva giocare. Gara spezzata dal rosso"
Immagine news Serie C n.5 Livorno ko con la Juve NG, Venturato: "Prestazione importante, fallite almeno cinque palle gol"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, gol e spettacolo nel primo tempo tra Pineto e Guidonia: 3-1 al 45'
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus W., Canzi: "Una coppa che nasce da due anni di lavoro, felicità enorme"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Runarsdottir: "Siamo come una famiglia, dura tornare dopo un infortunio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma F., Rossettini: "Orgoglioso delle ragazze, ci è mancato davvero pochissimo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Bergamaschi: "Testa alta, l’identità c’è. Ma resta un po' di amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus Women vince la Supercoppa, arrivano i complimenti di Locatelli: "Campionesse"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Girelli dopo il capolavoro di tacco: "Il calcio è l'amore della mia vita"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)