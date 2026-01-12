Inter, Chivu sorride: "Espressa qualità e ambizione col Napoli. Gran gara di Akanji su Hojlund"

Cristian Chivu è soddisfatto per il pareggio per 2-2 della sua Inter contro il Napoli nel match di ieri sera della 20^ giornata di Serie A. Questo il pensiero del tecnico nerazzurro in sala stampa:

C'è delusione o soddisfazione per aver visto in campo una squadra forte?

"Abbiamo visto due squadre forti che hanno provato ad esprimere la loro qualità e le loro ambizioni. Partita seria e vera, con intensità e qualità. Entrambe hanno provato a portarla a casa".

Cosa pensa delle difficoltà difensive?

"Metti i giocatori in difficoltà andando a prenderli a uomo, non avendo raddoppi te la devi giocare sui duelli. Bisogna accettare anche di perdere qualche duello perché subentra anche la qualità dell'avversario. Akanji però per me ha fatto una grande gara su Hojlund".

Cosa pensa del percorso dell'Inter? Come sta Calhanoglu?

"Forse ci è mancata lucidità su determinate pressioni. Questa squadra ha voglia di andare in avanti e poi devi entrare veloce per pressare da dietro. Calhanoglu non lo so, sembra un affaticamento ed è da valutare domani".