Inter, Chivu: "Vittoria fortunata. Potevamo fare qualcosa in più, ma la fatica si fa sentire"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Venezia. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Ci prendiamo la vittoria, anche se è stata fortunata e avevamo poche energie. Siamo stati troppo lenti in costruzione. L'avevamo preparata per andare un po' più sulle fasce per fare uno contro uno. Non abbiamo mai impensierito la loro organizzazione, rischiando anche qualche loro contropiede. Siamo stati bravi ad aggiungere sempre qualcosa consapevoli del fatto che rischi anche di non portarle a casa. Oggi con tanta fortuna torniamo a Milano con tre punti. Siamo una squadra matura e la maturità che ti permette di portare certe partite a casa. Potevamo fare qualcosa in più. Pensavamo che con i cambi avremmo dato una scossa, ma non è stato così. Alla fine ci prendiamo la vittoria, consapevoli del fatto che dobbiamo fare di più, anche se la fatica si fa sentire. Quando giochi ogni 72 ore la fatica può farsi sentire. Il Venezia ci ha messo in difficoltà per organizzazione e con le ripartenze. Siamo stati bravi, anche perché Provedel ha fatto una gran partita. Derby? Non credo recupererà nessuno, tutti quelli che sono fuori non ci saranno. Noi accettiamo il calendario, vale anche per il Milan, anche loro hanno le coppe. Arrivi sempre tardi dopo le trasferte, vale per tutti. Siamo consapevoli di questo, così come che il derby non è una partita come le altre. A livello emotivo di carica, trovi determinazione ed energie anche se non le hai".