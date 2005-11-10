L'Inter è un paradosso: sembra vincere a fatica. Ma è il miglior avvio nell'era dei tre punti

L’Inter continua a dare la sensazione di poter fare meglio, e intanto non smette praticamente mai di vincere. Il 2-0 sul campo del Venezia è l’ultimo esempio: partita complicata, primo tempo sottotono, più di un rischio corso e Cristian Chivu che nel post gara ha ammesso senza problemi di essere stato fortunato e ha ringraziato Provedel. Poi, però, il risultato dice ancora una volta tre punti. Sono otto vittorie e un pareggio nelle prime nove giornate, per un totale di 25 punti: mai l’Inter aveva fatto così bene a questo punto del campionato nell’era dei tre punti a vittoria.

Un’Inter da record, ma che soffre

Il dato colora in maniera diversa questo avvio di Serie. Perché l’Inter di Chivu non ha dato fin qui l’impressione di una squadra capace di dominare tutte le partite dall’inizio alla fine. In compenso, le ha vinte - quasi - tutte. Spesso ha dovuto rincorrere, correggersi durante la gara o affidarsi alla qualità dei singoli per venirne fuori. Dopo nove giornate ha già raccolto 13 punti da situazioni di svantaggio, altro dato che racconta bene il carattere di una squadra non sempre brillante ma quasi sempre capace di trovare una soluzione. A Venezia non è servita una rimonta, ma il canovaccio è chiaro: prestazione lontana dalla perfezione e risultato pieno.

Il paradosso è tutto qui. La percezione dice che questa Inter abbia ancora parecchio margine, i numeri invece raccontano la miglior partenza nerazzurra da quando la vittoria vale tre punti. Superati anche i 23 raccolti dopo nove giornate dalle squadre di Simoni nel 1997/98 e Spalletti nel 2017/18. Chivu, dopo il Venezia, ha insistito proprio sui margini di crescita e sulla necessità di ritrovare energia mentale. Il derby arriva quindi con una squadra che non si sente ancora al massimo, ma che in campionato ha lasciato per strada appena due punti su ventisette. Forse conta più questo delle sensazioni. sensazioni, è il dato che pesa.