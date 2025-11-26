Inter colpita alla prima ripartenza dell'Atletico Madrid: 1-0 di Baena, lunga revisione VAR
TUTTO mercato WEB
L'Inter va sotto, 1-0 dell'Atletico Madrid assegnato al minuto 11 dopo una lunga revisione VAR. Vantaggio dei Colchoneros segnato da Alex Baena, che conclude con il tocco ravvicinato una bella discesa a destra di Giuliano Simeone: doppia deviazione, Augusto fa carambolare la palla prima sul petto e poi vicino al braccio di Baena, che poi deposita in rete. Letexier, rivista l'azione sullo schermo in campo, ha optato per concedere la rete.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile