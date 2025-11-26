Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter colpita alla prima ripartenza dell'Atletico Madrid: 1-0 di Baena, lunga revisione VAR

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 21:13Serie A
Dimitri Conti

L'Inter va sotto, 1-0 dell'Atletico Madrid assegnato al minuto 11 dopo una lunga revisione VAR. Vantaggio dei Colchoneros segnato da Alex Baena, che conclude con il tocco ravvicinato una bella discesa a destra di Giuliano Simeone: doppia deviazione, Augusto fa carambolare la palla prima sul petto e poi vicino al braccio di Baena, che poi deposita in rete. Letexier, rivista l'azione sullo schermo in campo, ha optato per concedere la rete.

