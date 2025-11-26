Lecce, squadra in campo per preparare la sfida con il Torino: personalizzato per Jean e Pierret
TUTTO mercato WEB
Il Lecce è sceso in campo questa mattina per continuare la preparazione in vista della gara con il Torino, gara in programma domenica alle 12.30 al Via del Mare.
Questo il report dell'allenamento pubblicato dal Lecce sul proprio sito ufficiale:
"Giallorossi impegnati questa mattina in un allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA.
Alla seduta odierna Jean e Pierret hanno svolto un lavoro personalizzato.
La preparazione in vista della gara di domenica con il Torino proseguirà domani pomeriggio ad Acaya".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile