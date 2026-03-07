Lo volevano Inter e Juve, oggi Runjaic lo lancia: debutto dal 1' nell'Udinese per Mlacic

Branimir Mlacic sta per vivere una delle giornate più importanti della sua giovane carriera. In occasione del match che la sua Udinese giocherà alle 18.00 a Bergamo contro l'Atalanta, il tecnico friulano Kosta Runjaic ha deciso di farlo debuttare dal primo minuto. Per il difensore classe 2007 si tratta della seconda presenza in Serie A, dopo i 17 minuti giocato nel finale del match vinto contro la Fiorentina con il punteggio di 3-0.

Un momento importate per il ragazzo croato, che nel mercato di gennaio avrebbe potuto comunque venire a giocare in Serie A ma vestendo un'altra maglia. Nel corso dell'ultima sessione invernale, infatti è stato corteggiato dalla Juventus e soprattutto dall'Inter. Il suo arrivo in nerazzurro sembrava cosa fatta ma, nel momento della possibile fumata bianca, l'affare è saltato. Alla base di questo rifiuto last minute c'è l'indecisione del diretto interessato, che temeva di non trovare molto spazio agli ordini di Chivu.

A quel punto, si è inserita l'Udinese e nel giro di pochi giorni ha chiuso la trattativa con l'Hajduk Spalato. Acquisto a titolo definitivo per circa 4,5 milioni di euro, facendo sottoscrivere al classe 2007 un contratto fino al 30 giugno del 2031. Nella prima parte di stagione, con i croati ha messo insieme 19 presenze e fornito 2 assist. Oltre ai suoi numeri a livello di club, da segnalare fin qui 2 presenze con l'Under 19 della Croazia e 1 con l'Under 21.