TMW Belghali via dal Verona? A gennaio non si può. Operazione solo in vista di giugno

Rafik Belghali è seguito da tutti i club di primo livello in Serie A. L'esterno dell'Hellas Verona, dal gol contro l'Atalanta in poi, ha attirato su di sé le attenzioni di chi cerca un terzino, come Juventus e Inter. C'è un però: Belghali ha disputato tre partite con il Mechelen, club da dove gli scaligeri lo hanno acquistato (per 2 milioni, ora ne vale circa 12) pochi mesi fa. Avendo quindi giocato per due società - il massimo per i campionati che giocano con lo stesso calendario, cioè da luglio a giugno - non può cambiare aria, se non per il tesseramento.

In soldoni vuol dire che Belghali può essere sì già acquistato, ma sarebbe più una prenotazione che un nuovo arrivo. Perché Belghali verrebbe preso e poi parcheggiato per sei mesi al Verona, forse anche per arrivare alla definitiva maturazione.

È un ottimo periodo per Belghali che, con Vladimir Petkovic, ha trovato la convocazione in Coppa d'Africa con la maglia della Algeria, dopo avere esordito a ottobre di quest'anno. Nella prima sfida contro il Sudan è arrivato un tre a zero rotondo, con lo stesso veronese che ha giocato 90 minuti, disputando una partita di ottimo livello. Un nome da valutare nelle prossime settimane, quindi, anche se il trasferimento sarà per giugno prossimo.