Nel Verona ritorna Belghali dopo la Coppa d'Africa: può essere titolare contro il Bologna

L'esterno algerino è pronto a tornare titolare contro il Bologna

(ANSA) - VERONA, 13 GEN - Verona di nuovo al Bentegodi per la gara contro il Bologna dell'ex Vincenzo Italiano. La squadra gialloblù si è allenata nel pomeriggio allo Sporting Center. Nell'Hellas, Rafik Belghali è pronto a giocare subito titolare, al rientro dagli impegni in Coppa d'Africa. L'esterno, protagonista con l'Algeria uscita sabato nei quarti in Marocco perdendo con la Nigeria, si prepara per essere schierato dall'inizio. Ballottaggio pertanto sulla corsia di sinistra tra Bradaric, leggermente favorito per un Verona più offensivo, e Frese. Possibili anche cambiamenti in fase offensiva: la coppia Giovane e Orban, infatti, contro la Lazio ha deluso e Zanetti potrebbe mischiare le carte. (ANSA).