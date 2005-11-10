Inter, il contrappasso dello scudetto. Dal 22 aprile 2024 il derby è diventato un tabù

Il calcio ha una memoria tutta sua, spesso beffarda, capace di trasformare un trionfo in qualcosa di diverso da ciò che sembrava al momento in cui veniva celebrato. Per l'Inter, il 22 aprile 2024 rappresenta una data destinata a restare nella storia. La seconda stella conquistata battendo il Milan, la rivalità cittadina piegata nel momento più importante, la possibilità di festeggiare uno scudetto nel giardino dei rivali. Eppure, proprio da quella sera, il derby ha cominciato a raccontare un'altra storia. Una storia nella quale i nerazzurri, dopo aver raggiunto il massimo della propria soddisfazione, sembrano aver smarrito la strada per battere i cugini. Quasi un contrappasso, una beffa che il tempo non ha fatto altro che rendere più evidente.

Tabù

Da quel 2-1, infatti, il bilancio degli scontri diretti è diventato sempre più difficile da digerire per il popolo interista. Il Milan ha trovato nel derby una sorta di rivincita, riuscendo a imporsi con molta serenità. Dalla sconfitta in campionato del settembre 2024 alla rimonta rossonera in Supercoppa Italiana, passando per le altre sfide di campionato e di Coppa Italia, il copione si è ripetuto con una frequenza sorprendente. Sono cambiati i protagonisti, gli allenatori, le stagioni e le ambizioni delle due squadre, ma non è cambiata la difficoltà dell'Inter nel trovare una vittoria. Quella che sembrava una supremazia destinata a consolidarsi si è trasformata in una striscia negativa che ha finito per assumere i contorni di un vero e proprio tabù.

Maledizione derby

E allora viene quasi naturale chiedersi se quella notte non abbia lasciato in eredità all'Inter una sorta di conto da saldare. Non certo una legge del calcio, perché non esistono vittorie che debbano essere compensate da successive sconfitte, ma una suggestione che rende questa vicenda ancora più particolare. I nerazzurri si sono presi tutto il 22 aprile 2024. Lo scudetto, la seconda stella e la soddisfazione di festeggiare davanti ai rivali di sempre. Da quel momento, però, ogni derby è diventato un'occasione mancata, una ferita da rimarginare e poi puntualmente riaperta. Forse è soltanto una coincidenza statistica, forse il Milan ha semplicemente trovato le chiavi per mettere in difficoltà i cugini. Ma nel calcio, si sa, anche le coincidenze finiscono per alimentare le leggende. E così quella che doveva essere la notte della definitiva consacrazione nerazzurra rischia di essere ricordata anche come l'inizio di una singolare maledizione. Da allora, ritrovare la vittoria contro il Milan è diventata la sua stella più difficile da raggiungere.