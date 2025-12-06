Giovane e bello al Bentegodi: il brasiliano è MVP e segna per la 3ª gara in casa di fila
Giovane è il "Panini Player of the Match" di Hellas Verona-Atalanta. Il brasiliano ha trovato il suo terzo gol in Serie A, peraltro segnando per la terza partita casalinga consecutiva.
Voto 7.5 per Tuttomercatoweb, così motivato: "Il compleanno passato a riflettere sull'erroraccio contro il Parma non lo meritava, stasera si rifà con gli interessi. Giocate di fino, ma anche estremamente concrete. Scarica un bolide, la fortuna lo assiste per il terzo gol stagionale. Non sbaglia un pallone, come sul cioccolatino che serve a Bernede".
