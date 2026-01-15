Inter e Juventus su Palestra, Angelozzi le scaccia: "Fino al 30 giugno rimane al Cagliari"

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, ha fornito qualche interessante traccia di mercato nel corso della lunga intervista da lui rilasciata ai microfoni di Radiolina. Per esempio ha scacciato le sirene di Inter e Juventus sul talento dell'Atalanta in prestito agli isolani, Marco Palestra.

Parlando dei giovani talenti in forza al suo Cagliari, infatti, Angelozzi non poteva non nominare anche Palestra. E il dirigente del club sardo ne parla in questi termini, confermando che almeno fino al termine della stagione rimarrà dov'è: "Ci sono anche altri talenti come Palestra che fino al 30 giugno è un giocatore del Cagliari, poi dal 1° luglio non lo sarà più. Fino a quella data però rimane con noi".

Un altro giovane del Cagliari dall'avvenire promettente è Yael Trepy. Sul quale Angelozzi racconta un retroscena: "Dopo la partita Torino-Cagliari, Trepy non ha ricevuto chiamate particolari. Posso fare una confidenza: quest’anno, durante Bergamo-Cagliari, sono andato a vedere la partita della Primavera. C’era un osservatore importante di una squadra inglese che aveva già notato il giocatore sia l’anno scorso che quest’anno. Ha segnato due gol e mi ha chiesto se lo avremmo venduto: gli ho detto di no, perché deve ancora completare il suo percorso".

