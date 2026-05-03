Union Brescia, Fogliata: "Si sogna sempre in grande: cerchiamo di andare in B già quest’anno"

Approderà ai playoff l'Union Brescia. La formazione biancoblù si giocherà la promozione in B nei prossimi giorni. E della stagione dei lombardi ha parlato ai taccuini del Giornale di Brescia il centrocampista Riccardo Fogliata: "Qui ho vissuto la mia intera vita calcistica. È vero, sono l’unico del vecchio Brescia che è rimasto, ma ai compagni non ho dovuto trasmettere granché: è bastata la prima partita in Coppa al Rigamonti per rendersi conto di cosa significasse giocare qui.

Ci hanno pensato i tifosi. Obiettivi? Si sogna sempre in grande, ma andiamo per gradi: il primo è cercare di andare in B già quest’anno".