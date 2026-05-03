Inter, doppia gioia per Akanji: oltre allo scudetto c'è il riscatto e il contratto fino al 2028

Una doppia gioia in arrivo per Manuel Akanji. Il difensore dell'Inter si appresta, insieme ai suoi compagni di squadra, a vincere lo scudetto. Dopo un lungo testa a testa con Napoli prima e Milan poi, i nerazzurri hanno staccato tutti ed in caso anche solo di pareggio questa sera contro il Parma a San Siro si laureeranno campioni d'Italia. Un percorso importante per la squadra di Cristian Chivu che alzerà al cielo la coppa del campionato nell'ultima gara casalinga in programma il 17 maggio contro l'Hellas Verona sempre in casa.

E di gioia doppia, appunto, si tratta per il centrale nerazzurro. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giocatore sarà infatti acquistato a titolo definitivo dal club di viale della Liberazione come da accordi con il Manchester City ad inizio stagione. Un passaggio obbligato dopo l'anno di conoscenza in prestito. Il difensore poi firmerà un contratto fino al 2028.

Una stagione con alti e bassi quella dello svizzero protagonista in negativo della sfida contro il Bodo/Glimt in casa. Ma anche tante prestazioni positive in difesa con il mister che lo ha sempre impiegato in campionato e in Champions League per un totale di 42 presenze a cui va aggiunta anche la gara di Coppa Italia contro il Como dello scorso 21 aprile. Due sono i gol messi a segno in Serie A contro il Sassuolo e contro il Lecce.