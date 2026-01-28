Nell'Inter del turnover e degli infortuni, continua a non esserci proprio spazio per Frattesi

Nell'Inter che fa ampio ricorso al turnover nella trasferta contro il Borussia Dortmund in Champions League, continua a non esserci spazio per Davide Frattesi. Per quella che, a poche ore dal gong del 2 febbraio alle ore 20, potrebbe essere un'indicazione di calciomercato.

Il tecnico Cristian Chivu lascia fuori diversi titolari, da Bastoni a Lautaro Martinez. Fra questi anche Nicolò Barella: il centrocampista è rimasto a Milano, proprio come il compagno di reparto Hakan Calhanoglu ancora alle prese con l'infortunio che lo sta tenendo fuori da alcune settimane. Due assenze pesanti che non hanno comunque aperto le porte della titolarità a Frattesi, con Chivu che ancora una volta gli ha preferito sia Petar Sucic che Henrik Mkhitaryan, mezzali che agiranno ai lati di Zielinski.

Il classe '99 con l'avvicendamento fra Inzaghi e Chivu ha perso minuti di campo e le voci su un suo possibile addio a gennaio si sono fatte sempre più insistenti col tempo. Su di lui, oltre alle big italiane, hanno posato gli occhi il Nottingham Forest oramai abituato a fare spese in Italia, ma pure le turche Fenerbahce e Galatasaray. In questa stagione, Frattesi è partito titolare due volte in Champions League e una sola volta in campionato.