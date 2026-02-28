L'8 marzo il derby, prima però c'è il Genoa. QS in apertura: "Inter, missione da Scudetto"
"Inter, missione da Scudetto" scrive quest'oggi il QS in apertura. Il derby domenica 8 marzo prima però c'è il turno con il Genoa. Stasera a San Siro la squadra di Chivu scenderà in campo contro i rossoblù per provare ad arrivare alla sfida contro il Milan con il massimo distacco possibile.
EuroDea - "L'Atalanta trova il Bayern 'L'unica big che ci mancava'" - In Champions, l’Atalanta, unica rappresentante del nostro calcio, sfiderà il Bayern:gara uno a Bergamo martedì 10 marzo alle 21, ritorno a Monaco mercoledì 18 alla stessa ora. Altri abbinamenti: Bayer Leverkusen-Arsenal, Barcellona-Newcastle, Totteham-Atletico Madrid, Liverpool-Galatasaray, Psg-Chelsea, Bodo-Sporting Lisbona e Manchetser City-Real Madrid.
Calciomercato - "Il Milan molla Vlahovic, ora resta solo la Juve": spazio anche al calciomercato e al destino di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo in scadenza con la Juventus piaceva al Milan ma i rossoneri di Allegri avrebbero deciso di cambiare obiettivo. Ora resta solo la Juve...
