L'Inter pensa al Dibu Martinez, Manna apre a nuovi arrivi nel Napoli: le top news delle 22

L'Atalanta annuncia un addio, cedendo Benjamin Godfrey in Danimarca dopo una esperienza poco positiva in Serie A: "Atalanta BC comunica di aver ceduto a Brøndby IF - a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, con opzione per l’acquisizione definitiva - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Benjamin Godfrey. Il Club nerazzurro augura a Ben il meglio per questa nuova esperienza professionale in Danimarca".

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Champions League contro il Copenaghen: "Hojlund è un grande professionista e un grande calciatore, torna a casa: l'anno scorso ha fatto due gol qui e speriamo li faccia anche stasera. Il passaggio del turno non è fondamentale ai fini del mercato, perché non modifica nulla per la norma ma è un nostro obiettivo importante che ci eravamo prefissati a inizio stagione. Stiamo facendo alcune cose, sappiamo che dobbiamo operare con delle limitazioni per sfortuna. Cercheremo di far quadrare le cose, per migliorare o comunque allungare la rosa perché siamo molto corti."

"Genoa CFC comunica di aver perfezionato con Feyenoord Rotterdam l’acquisizione dei diritti sportivi a titolo definitivo del portiere Justin Bijlow". Questo il comunicato con cui il Grifone annuncia il nuovo innesto di questo calciomercato invernale. "Nato a Rotterdam il 22/01/1998 - continua la nota del club - Bijlow è cresciuto a livello calcistico proprio nel Feyenoord collezionando oltre 150 presenze in prima squadra, con esperienze significative in Champions, Europa e Conference League. Nella sua carriera ha vinto 7 titoli nazionali a livello di club, compiendo un’articolata trafila nelle nazionali giovanili fino a debuttare nella nazionale maggiore, con cui ha collezionato 8 presenze tra i pali. Con la rappresentativa degli ‘Orange’ è stato selezionato tra l’altro sia per il Mondiale del 2022 che per l’Europeo 2024. Benvenuto a Genova Justin!".

Damián Emiliano Martínez Romero, detto Dibu, è una delle idee dell'Inter per il futuro della porta nerazzurra: con Sommer che andrà in scadenza a giugno prossimo, l'argentino è una possibilità concreta per il club milanese. L'argentino ha 34 anni e sarebbe comunque una soluzione per dare affidabilità immediata alla retroguardia, fa sapere Sky Sport.