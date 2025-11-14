Inter, il piano per Aleksandar Stankovic: dalla recompra all'interesse di Tottenham e Newcastle
L'Inter osserva l'affermazione di Aleksandar Stankovic. Il figlio d’arte di Dejan, classe 2005, sta confermando la sua crescita esponenziale dopo la cessione al Bruges.
I nerazzurri l’estate scorsa lo hanno ceduto ai belgi per 9,5 milioni mantenendo però un diritto di recompra per i prossimi due anni, nelle estati del 2026 e del 2027. Il valore? L'Inter lo potrebbe ricomprare per 23 milioni di euro al termine di questa stagione, oppure per 25 milioni alla fine dell’annata ’26-27.
Secondo Tuttosport, l’Inter non esclude di investire queste cifre, anche se certamente non sono basse, visto che Stankovic jr si sta mettendo in mostra come uno dei giovani centrocampisti più interessanti del panorama europeo, tanto da conquistare l'esordio (da titolare) nella Serbia.
Ma qual è il piano dell'Inter? Qualora da qui alla prossima estate dovesse confermare le belle impressioni, Stankovic potrebbe tornare a Milano per permettere all'Inter di puntare su di lui, magari come vice-Calhanoglu, se non da subito come titolare. L'altra via è quella di puntare ad un guadagno economico: Aleksandar sta attirando l’attenzione di molti club, in particolare di Premier - Tottenham e Newcastle su tutti - con il suo valore che dunque potrebbe essere molto superiore ai 23 milioni di euro attualmente previsti dalla recompra.
