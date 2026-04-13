Inter, con il Como un'ipoteca sul primato. Corriere dello Sport : "Inter, scudetto in tasca"

"Inter, scudetto in tasca". Il titolo del Corriere dello Sport è una sentenza: il +9 sul Napoli di Antonio Conte (fermato sull'1-1 dal Parma) a sei giornate dalla fine profuma di tricolore. Ma quella del Sinigaglia è stata una partita ai limiti dell'incredibile, un "delitto perfetto" iniziato con un monologo lariano che aveva annichilito i nerazzurri.

Per tutto il primo tempo l'Inter non è esistita. Il Como di Cesc Fabregas ha dominato fisicamente e tatticamente, trascinato da un Nico Paz in versione "mago". È stato proprio l'argentino a propiziare il vantaggio di Valle e a firmare personalmente il raddoppio, approfittando di una difesa nerazzurra in totale apnea e di un Yann Sommer poco reattivo. Solo una zampata di Marcus Thuram su assist di Nicolò Barella, proprio allo scadere della prima frazione, ha tenuto in vita una squadra che fino a quel momento non aveva mai tirato in porta.

Nella ripresa è scattata la "rivoluzione Chivu". Il tecnico ha rimescolato le carte con quattro cambi simultanei, inserendo Bonny, Luis Henrique, Luka Sucic e Carlos Augusto. La musica è cambiata subito: Thuram ha trovato il pareggio con un pallonetto sfruttando un'incertezza tra Kempf e Butez, poi è salito in cattedra Denzel Dumfries. L'olandese, servito per due volte dalle punizioni millimetriche di Hakan Calhanoglu, ha ribaltato tutto firmando la doppietta del sorpasso e del momentaneo allungo sul 4-2.

Il finale è stato pura sofferenza: un rigore generoso concesso dall'arbitro Massa e trasformato da Da Cunha ha riaperto i giochi, con il Como che ha accarezzato il pari colpendo una traversa clamorosa con Ramon. L'Inter però ha resistito, portando a casa tre punti che sanno di titolo e lasciando ai padroni di casa solo gli applausi per una prestazione coraggiosa.