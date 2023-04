Inter, Inzaghi: "Candreva? Era un anno e mezzo che non vedevo un gol così. Su Lukaku..."

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Dazn, ha analizzato il pareggio rimediato contro la Salernitana: "Questa sera mi è difficile parlare di calcio ma abbiamo visto una squadra che ha fatto una gara importante. La grande pecca è stata non fare il secondo gol e ora paghiamo il non riuscire a chiudere le partite. La squadra però sta mettendo un impegno folle. Oggi mi torna difficile spiegare questo pareggio dopo tutto quello che abbiamo creato: c'è tantissima delusione ma bisogna lavorare ancora di più. Alla squadra non posso rimproverare nulla".

Le occasioni avute e il gol di Candreva

"La partita l'abbiamo interpretata bene, poi Lukaku ha colpito la traversa, De Vrij ha avuto una doppia occasione per segnare. Ma ripeto, per impegno e per la partita fatta non ho nulla da dire. E sul gol di Candreva posso dire che in un anno e mezzo non ho mai visto un gol del genere".

La prova di Lukaku

"Ci sono momenti così, gli attaccanti lo attraversano sempre. Quello che dobbiamo fare è lavorare di più per portare la fortuna dalla nostra parte. Correa e Lukaku oggi erano quelli più idonei per partire dal primo minuto".