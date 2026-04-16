"Vomito e dolori allo stomaco", ma CR7 trascina ancora l'Al Nassr: titolo sempre più vicino

Cristiano Ronaldo ha vissuto una delle serate più complicate degli ultimi anni. Il fuoriclasse portoghese, 41 anni, non era nelle condizioni ideali già prima del fischio d’inizio della sfida vinta dal suo Al Nassr contro l'Al Ettifaq: secondo quanto riferito dall’allenatore Jorge Jesus, ha sofferto di problemi allo stomaco e una generale sensazione di malessere durante la partita: "Stavo pensando di non farlo giocare, non era in buona forma", ha spiegato il tecnico dopo il match. "Aveva dolori allo stomaco e una forte stanchezza. Quando l’ho sostituito è andato direttamente negli spogliatoi e ha vomitato".

Nonostante le difficoltà, CR7 ha comunque inciso sulla gara. Il suo tiro dalla distanza, poco dopo la mezz’ora, è stato respinto dal portiere avversario, ma sulla ribattuta si è avventato Kingsley Coman, che ha firmato il gol decisivo. Il portoghese ha inoltre colpito un palo e sfiorato la rete con un’altra conclusione, confermandosi comunque protagonista anche in una serata non brillante sul piano fisico.

Il successo permette all’Al Nassr di consolidare la propria posizione in vetta alla classifica della Saudi Pro League, con un vantaggio di otto punti sull’Al Hilal, anche se la squadra di Simone Inzaghi ha una partita da recuperare. A cinque giornate dal termine, il club di Riyadh vede sempre più vicino il titolo, che potrebbe essere il primo dall'arrivo dell'ex di Real, Juventus e Manchester United. Ronaldo è terzo nella classifica marcatori con 24 reti, dietro Toney (27) e Quinones (26).