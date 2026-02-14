Inter-Juve a San Valentino, Gallo: "Il computer che ha partorito il calendario è sicuramente single"

Massimiliano Gallo, giornalista del Corriere dello Sport, dedica il suo editoriale odierno al derby d'Italia in programma stasera. Questo un estratto della sua analisi: "Inter-Juventus non si era mai giocata il giorno di San Valentino. E probabilmente non è un caso. Il computer che ha partorito il calendario, sicuramente sarà single. Non ha pensato che sabato 14 febbraio sarebbe stata una data impegnativa. Ma la domanda è: quali sono le coppie più a rischio? Scoppierà prima quella, più consolidata, Lautaro-Thuram? Oppure quella, nata un po’ per caso, come quegli incontri sui social, tra Comolli e Spalletti?

Stando ai numeri, rischia di più la coppia juventina. Che però, fin qui, sta funzionando. Una coppia europea, anglosassone, in cui ciascuno ha il proprio spazio, magari anche le camere separate. Sembra decisamente più solida la relazione tra Thuram e Lautaro. Anche i due, per la verità, quest’anno sono stati poco insieme".

In chiusura si sottolinea che il rapporto migliore è quello tra Chivu e Marotta, descritto come la coppia che oggi funziona meglio. Un’intesa nata quasi per caso, dopo che Marotta era rimasto spiazzato dall’addio improvviso di Inzaghi e dal tentativo fallito di arrivare a Fabregas. Alla fine la scelta è ricaduta su Chivu, tecnico cresciuto in casa Inter tra giovanili e Primavera, diventato così la scommessa sostenuta con convinzione dal dirigente nerazzurro.