Inter-Juve, scontro tra giganti: 8 giocatori fra i 10 pagati meglio sono nerazzurri o bianconeri
È quasi tutto pronto per Inter-Juve, il derby d'Italia che questa sera a San Siro metterà di fronte le due corazzate del nostro massimo campionato per il 25° turno. A confermare il loro strapotere rispetto alle concorrenti, anche se in questo momento la squadra di Chivu vola verso lo scudetto, mentre quella di Spalletti lotta per la zona Champions, sono numeri ben precisi. Uno su tutti? Il fatto che ben otto dei dieci calciatori pagati meglio dell'intera Serie A militino proprio o tra le fila nerazzurre o tra quelle bianconere.
Tre, soltanto tre, le eccezioni: Paulo Dybala della Roma, Romelu Lukaku del Napoli e Kevin De Brune del Napoli, che guadagnano rispettivamente 6,5 milioni di euro, 6 milioni di euro e 5,5 milioni di euro.
Vediamo, nel dettaglio, la top 10 dei calciatori pagati meglio a livello di ingaggio stagionale netto:
1. Dusan Vlahovic* - Juventus - 12 milioni di euro
2. Lautaro Martinez - Inter - 9 milioni di euro
3. Nicolò Barella - Inter - 6,5 milioni di euro
4. Hakan Calhanoglu - Inter - 6,5 milioni di euro
5. Paulo Dybala* - Roma - 6,5 milioni di euro
6. Kenan Yildiz - Juventus - 6 milioni di euro**
7. Romelu Lukaku - Napoli - 6 milioni di euro
8. Jonathan David - Juventus - 6 milioni di euro
9. Marcus Thuram - Inter - 6 milioni di euro
10. Kevin De Bruyne - Napoli - e Alessandro Bastoni - Inter - 5,5 milioni di euro
*= in scadenza di contratto al 30 giugno 2026
**= dal 2026/2027 salirà a 7 milioni di euro a stagione