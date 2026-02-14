Tacconi: "Juve, ho visto maggiore personalità. Di Gregorio lo cambierei solo per Donnarumma"

L'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della sfida di questa sera contro l'Inter partendo ovviamente dai bianconeri: "Spalletti ha aggiustato la squadra facendo la cosa più importante: mettere ogni giocatore al posto giusto. I miglioramenti si vedono. A San Siro bisogna giocare senza paura, in un derby d’Italia può succedere di tutto. Mi aspetto tanto da 'San Yildiz', che forse un posto in rosa lo avrebbe trovato anche ai miei tempi".

Nel caso di assenza di Khephren Thuram, prosegue Tacconi, sarà una assenza pesante anche se "ultimamente - ha proseguito - ho visto maggiore personalità nella squadra. Si gioca il giorno di San Valentino e sono convinto che segneranno Yildiz e David. Il turco ha appena rinnovato. Il canadese ha fatto gol contro il Napoli e se si ripete contro l’Inter svolta del tutto".

Un passaggio sui portieri non poteva non essere fatto, soprattutto sull'andamento di Di Gregorio e sulle voci che vedrebbero il club bianconero interessato a Guglielmo Vicario: "Qualche momento no è inevitabile nella carriera dei portieri - ha concluso - anche dei più bravi. A me Di Gregorio piace. Però Di Gregorio lo cambio solo se posso prendere Donnarumma, non per Vicario".