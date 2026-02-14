Inter-Juve è già nella storia: con 8 milioni sarà il secondo miglior incasso di sempre in Serie A

Questa sera lo stadio San Siro sarà completamente esaurito per il big match tra Inter e Juventus, un incontro che entra nella storia prima ancora del fischio d’inizio. Secondo le previsioni, la partita farà registrare incassi per circa 8 milioni di euro, un totale che la colloca come il secondo guadagno più elevato mai ottenuto in un match di Serie A, superato solo dal valore record raggiunto in occasione dell’ultimo derby di Milano.

Il sold out e le cifre molto alte confermano l’importanza della sfida nella classifica delle partite più ricche del campionato italiano, con un pubblico e una cornice da record che rendono San Siro protagonista anche sul fronte economico oltre che sportivo. A sottolinearlo questa mattina è il quotidiano Corriere dello Sport.