Al via la 25ª giornata del campionato di Serie B: Biancolino si gioca la panchina. Il programma
Il turno infrasettimanale conclusosi mercoledì è ormai un ricordo, e a partire da questo pomeriggio, la Serie B torna in campo, perché si giocherà la 25ª giornata del torneo cadetto, che si concluderà poi come di consueto nella serata di domani; chiaramente - proprio per l'infrasettimanale, nessun anticipo al venerdì, e gare equamente divise nei due giorni del weekend (cinque oggi, e altrettante domani).
Intanto, andiamo quindi a guardare anche quello che è il programma di suddetto turno:
25ª GIORNATA
Sabato 14 febbraio 2026
Ore 15.00 - Modena – Carrarese
Ore 15.00 - Palermo – Virtus Entella
Ore 15.00 - Sampdoria – Padova
Ore 17.15 - Catanzaro – Mantova
Ore 19.30 - Cesena – Venezia
Domenica 15 febbraio 2026
Ore 15.00 - Bari – Sudtirol
Ore 15.00 - Monza – Juve Stabia
Ore 15.00 - Spezia – Frosinone
Ore 17.15 - Empoli – Reggiana
Ore 19.30 - Avellino – Pescara
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Venezia 50
Frosinone 49
Monza 48
Palermo 45
Catanzaro 38
Juve Stabia 38
Cesena 37
Modena 37
SudTirol 30
Carrarese 30
Padova 29
Empoli 28
Avellino 28
Sampdoria 26
Virtus Entella 25
Reggiana 24
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 15