Al via la 25ª giornata del campionato di Serie B: Biancolino si gioca la panchina. Il programma

Il turno infrasettimanale conclusosi mercoledì è ormai un ricordo, e a partire da questo pomeriggio, la Serie B torna in campo, perché si giocherà la 25ª giornata del torneo cadetto, che si concluderà poi come di consueto nella serata di domani; chiaramente - proprio per l'infrasettimanale, nessun anticipo al venerdì, e gare equamente divise nei due giorni del weekend (cinque oggi, e altrettante domani).

Intanto, andiamo quindi a guardare anche quello che è il programma di suddetto turno:

25ª GIORNATA

Sabato 14 febbraio 2026

Ore 15.00 - Modena – Carrarese

Ore 15.00 - Palermo – Virtus Entella

Ore 15.00 - Sampdoria – Padova

Ore 17.15 - Catanzaro – Mantova

Ore 19.30 - Cesena – Venezia

Domenica 15 febbraio 2026

Ore 15.00 - Bari – Sudtirol

Ore 15.00 - Monza – Juve Stabia

Ore 15.00 - Spezia – Frosinone

Ore 17.15 - Empoli – Reggiana

Ore 19.30 - Avellino – Pescara

A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:

Venezia 50

Frosinone 49

Monza 48

Palermo 45

Catanzaro 38

Juve Stabia 38

Cesena 37

Modena 37

SudTirol 30

Carrarese 30

Padova 29

Empoli 28

Avellino 28

Sampdoria 26

Virtus Entella 25

Reggiana 24

Mantova 23

Spezia 22

Bari 21

Pescara 15