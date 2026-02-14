Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Al via la 25ª giornata del campionato di Serie B: Biancolino si gioca la panchina. Il programma

Al via la 25ª giornata del campionato di Serie B: Biancolino si gioca la panchina. Il programmaTUTTO mercato WEB
© foto di Stefano Martini-TuttoFrosinone
Claudia Marrone
Oggi alle 09:04Serie B
Claudia Marrone

Il turno infrasettimanale conclusosi mercoledì è ormai un ricordo, e a partire da questo pomeriggio, la Serie B torna in campo, perché si giocherà la 25ª giornata del torneo cadetto, che si concluderà poi come di consueto nella serata di domani; chiaramente - proprio per l'infrasettimanale, nessun anticipo al venerdì, e gare equamente divise nei due giorni del weekend (cinque oggi, e altrettante domani).

Intanto, andiamo quindi a guardare anche quello che è il programma di suddetto turno:

25ª GIORNATA
Sabato 14 febbraio 2026
Ore 15.00 - Modena – Carrarese
Ore 15.00 - Palermo – Virtus Entella
Ore 15.00 - Sampdoria – Padova
Ore 17.15 - Catanzaro – Mantova
Ore 19.30 - Cesena – Venezia
Domenica 15 febbraio 2026
Ore 15.00 - Bari – Sudtirol
Ore 15.00 - Monza – Juve Stabia
Ore 15.00 - Spezia – Frosinone
Ore 17.15 - Empoli – Reggiana
Ore 19.30 - Avellino – Pescara

A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:

Venezia 50
Frosinone 49
Monza 48
Palermo 45
Catanzaro 38
Juve Stabia 38
Cesena 37
Modena 37
SudTirol 30
Carrarese 30
Padova 29
Empoli 28
Avellino 28
Sampdoria 26
Virtus Entella 25
Reggiana 24
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 15

Articoli correlati
Serie B, Sampdoria-Padova: blucerchiati in ripresa, al "Ferraris" per il 6° risultato... Serie B, Sampdoria-Padova: blucerchiati in ripresa, al "Ferraris" per il 6° risultato utile di fila
Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol
Liam Brady compie 70 anni Liam Brady compie 70 anni
Altre notizie Serie B
Al via la 25ª giornata del campionato di Serie B: Biancolino si gioca la panchina.... Al via la 25ª giornata del campionato di Serie B: Biancolino si gioca la panchina. Il programma
Serie B, Cesena-Venezia: obiettivo riscatto. La capolista cerca punti pesanti al... Serie B, Cesena-Venezia: obiettivo riscatto. La capolista cerca punti pesanti al "Manuzzi"
Serie B, Catanzaro-Mantova: le aquile per spiccare il volo. Cercano punti i virgiliani... Serie B, Catanzaro-Mantova: le aquile per spiccare il volo. Cercano punti i virgiliani
Serie B, Sampdoria-Padova: blucerchiati in ripresa, al "Ferraris" per il 6° risultato... Serie B, Sampdoria-Padova: blucerchiati in ripresa, al "Ferraris" per il 6° risultato utile di fila
Serie B, Palermo-Entella: rosanero favoriti, ma attenzione ai liguri Serie B, Palermo-Entella: rosanero favoriti, ma attenzione ai liguri
Serie B, Modena-Carrarese: al 'Braglia' in palio punti pesantissimi Serie B, Modena-Carrarese: al 'Braglia' in palio punti pesantissimi
Palermo-Entella, i convocati di Inzaghi: Peda stringe i denti ed è aggregato al gruppo... Palermo-Entella, i convocati di Inzaghi: Peda stringe i denti ed è aggregato al gruppo
Bari, escluse lesioni per Verreth. Dickmann alle prese con una sollecitazione al... Bari, escluse lesioni per Verreth. Dickmann alle prese con una sollecitazione al legamento
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
1 Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella gioca, dubbi su Calhanoglu e Khephren Thuram
2 Napoli-Roma, le probabili formazioni: tutto dipende da McTominay, un dubbio per Gasperini
3 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
4 Torino-Bologna, le probabili formazioni: Prati e Vlasic puntano una maglia da titolare
5 Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: torna Tavares dal 1', Krstovic favorito su Scamacca
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Chivu ritrova Spalletti: è stato l’allenatore con cui ha giocato di più in carriera e lo difese dai fischi
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Vicario, Celik, McKennie: Inter-Juve non solo sul campo, è derby d’Italia anche sul mercato
Immagine top news n.3 Modric si veste da Cupido e regala ad Allegri il -5 dall'Inter: cosa ci lascia Pisa-Milan 1-2
Immagine top news n.4 Locatelli carica la Juventus verso l'Inter. Ma l'attenzione bianconera è tutta su Khephren Thuram
Immagine top news n.5 Chivu cerca il primo acuto contro le big. Con un Barella e un Chalanoglu in più per la Juventus
Immagine top news n.6 Pisa-Milan 1-2, le pagelle: Modric fuoriclasse eterno, Loyola si sblocca. Fullkrug flop
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan accorcia sull'Inter e va a -5, il Pisa resta ultimo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.2 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.4 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Chivu ritrova Spalletti: è stato l’allenatore con cui ha giocato di più in carriera e lo difese dai fischi
Immagine news Serie A n.2 Rabiot ieri espulso, ma era già diffidato: quante partite salta e cosa succede con la diffida
Immagine news Serie A n.3 Vicario, Celik, McKennie: Inter-Juve non solo sul campo, è derby d’Italia anche sul mercato
Immagine news Serie A n.4 Milan imbattuto da 23 partite, Tomori: "Abbiamo un carattere forte da quando c'è Allegri"
Immagine news Serie A n.5 L’Inter vale 100 milioni in più, ma la rosa della Juve è costata il 56% in più. Sorpasso nel monte ingaggi
Immagine news Serie A n.6 Allegri incorona Federica Brignone: "Esempio meraviglioso. Spero venga a trovarci a San Siro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Al via la 25ª giornata del campionato di Serie B: Biancolino si gioca la panchina. Il programma
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Cesena-Venezia: obiettivo riscatto. La capolista cerca punti pesanti al "Manuzzi"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Catanzaro-Mantova: le aquile per spiccare il volo. Cercano punti i virgiliani
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Sampdoria-Padova: blucerchiati in ripresa, al "Ferraris" per il 6° risultato utile di fila
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Palermo-Entella: rosanero favoriti, ma attenzione ai liguri
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Modena-Carrarese: al 'Braglia' in palio punti pesantissimi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della 27ª giornata
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, con un Drago così non segna nessuno
Immagine news Serie C n.5 Livorno, Esciua: "Concretamente rafforzati dalla sessione invernale di calciomercato"
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, non solo cambi in panchina. All'orizzonte anche il cambio di proprietà del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Juventus, la Beneamata è la vittima preferita di Yildiz
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, l'ultimo successo degli orobici tre anni fa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Fiorentina, il pareggio al "Sinigaglia" manca da quasi 40 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Tramezzani alla prima nel femminile: "Al Como Women un bell'inizio. Spero di veder serenità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Trema la Juventus Women: Girelli avrebbe richiesto la cessione in America
Immagine news Calcio femminile n.4 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…