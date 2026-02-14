Live TMW
Inter-Juventus 3-2, tra poco Cristian Chivu in conferenza stampa
L'Inter vince un derby d'Italia avvelenato e si lancia sempre di più in vetta alla classifica. A San Siro finisce 3-2 con il gol di Zielsinki nel recupero. Tra poco l'allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu interviene in conferenza stampa per commentare la gara dello stadio Giuseppe Meazza.
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
2 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
