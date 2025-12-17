Napoli, frenata ufficiale Zes per il nuovo stadio a Poggioreale: due nodi bloccano tutto

Si complica il percorso verso la nuova casa del Napoli a Poggioreale. A frenare il progetto è stata la ZES, che ha sospeso ufficialmente la conferenza dei servizi relativa al progetto di fattibilità. La comunicazione è arrivata nella giornata di ieri e, di fatto, congela l’iter. Come riporta La Repubblica, il responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Salvatore Puca, ha risposto alle osservazioni avanzate dal Comune di Napoli nell’incontro del 18 novembre, chiarendo il carattere preliminare e non decisorio della conferenza. In assenza di modifiche sostanziali alla proposta del club, non sono previste nuove convocazioni.

I nodi principali non riguardano solo i parcheggi, destinati a restare sottoutilizzati per gran parte della settimana, ma soprattutto il futuro del mercato Caramanico. Dal verbale emerge che non è stata adeguatamente considerata la presenza di circa 500 aziende attive nell’area: un tema centrale per l’indotto e per centinaia di famiglie, su cui ha acceso i riflettori anche l’Associazione nazionale ambulanti. Al momento manca un’ipotesi concreta di ricollocazione che garantisca la tutela dei lavoratori. Lo stop rappresenta una battuta d’arresto significativa per il Napoli, chiamato ora a decidere se rilanciare l’opzione Poggioreale o riaprire ad alternative come Afragola, già valutata in passato in prossimità della stazione firmata da Zaha Hadid.

Sul fronte Fuorigrotta non si registrano aperture del club su investimenti allo Stadio Diego Armando Maradona. Il presidente Aurelio De Laurentiis, partito per Riad con l’ad Andrea Chiavelli per la Supercoppa Italiana, è stato netto nelle sue posizioni. Il Comune resta disponibile al confronto e prosegue il proprio piano di riqualificazione. A garantire le risorse per un impianto moderno, con 65-70mila posti, rimozione della pista e spazi commerciali e museali in stile Santiago Bernabeu, sarebbe il presidente della Regione Roberto Fico. Il futuro, però, resta tutto da scrivere.