Marchisio durissimo: "La Juve non può spendere così tanti soldi ogni anno. David trotterella"

"Sono 2-3 che la Juventus sbaglia la costruzione della squadra". Parla così Claudio Marchisio, ex centrocampista bianconero, a La Gazzetta dello Sport, spiegando che è rimasto sorpreso pure da alcune scelte di Spalletti, come quella di aver messo sulla stessa fascia Cabal e Koopmeiners nel match contro il Napoli. Il Principino chiede in maniera provocatoria quante volte nella storia del club sia stato esonerato l'allenatore nei primi mesi e quante volte la dirigenza sia stata cambiata dopo un solo anno.

Le critiche sono rivolte soprattutto al mercato fatto: "Non si possono spendere così tanti soldi ogni anno, devi riconoscere il tuo livello e cambiare poco, non rimescolare tutto". Un attacco pesante viene fatto pure a David: "Entra in campo e trotterella, serve un atteggiamento diverso". In ogni caso Marchisio confida nel contributo di Chiellini, malgrado conosca le responsabilità che ha in questo momento e sappia quanto non sia semplice raccontare che cosa sia la Juventus ai calciatori.

Infine esclude che in futuro possa allenare la Vecchia Signora: "Non accetterei mai nessuna panchina. Ho cominciato ad aprire gli occhi su quello che mi interessava quando ho smesso, guardando le partite dei ragazzi". L'ex calciatore spiega come abbia fatto un percorso per diventare agenti e come sia entrato a far parte dell'agenzia Circum, che ora segue una ventina di prospetti: "Cerchiamo di lavorare in modo diverso, con pochi profili ed essere presenti con tutti".