Palermo-Sampdoria sarà trasmessa da Prime Video. Prima volta per una gara di Serie B
La sfida fra Palermo e Sampdoria in programma al Barbera venerdì sera (20:30) che aprirà la sedicesima giornata di Serie B sarà visibile gratis su Prime Video per tutti gli abbonati. Si tratta della prima assoluta per una gara di Serie B. Lo riporta la Gazzetta dello Sport spiegando che Amazon, che la partita risulterà visibile quindi anche ai non abbonati a LaB Channel, canale della Lega B che trasmette tutte le partite ospitato proprio sulla piattaforma Amazon. Rispetto a tutte le altre partite però, non ci sarà bisogno di sottoscrivere l’abbonamento alla sezione, basterà quello a Prime.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
