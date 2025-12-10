Inter, Akanji mastica amaro: "È dura perdere per un rigore concesso in questa maniera"

Una sconfitta che fa male. Un episodio che fa e farà ancora discutere. Il rigore concesso da Zwayer nel finale di match per una trattenuta leggerissima di Bastoni su Wirtz è un episodio che ha generato polemiche in casa Inter. Una situazione di cui ha parlato ai microfoni di Inter Tv il difensore nerazzurro Manuel Akanji dopo la sconfitta interna contro il Liverpool: "È dura perdere un match così, soprattutto per un rigore concesso in questa maniera".

Fra le note stonate anche il capitolo infortuni. Nella prima frazione di gara infatti hanno dovuto lasciare il campo per problemi fisici sia Acerbi che Calhanoglu. E proprio con l'uscita del centrale il giocatore si è dovuto adattare anche ad un cambio tattico in corsa a cui comunque ha detto di essere sempre pronto: "Ci sono tante partite, gli infortuni fanno parte del calcio. Bisogna essere pronti a tutto".

Il ko ha lasciato molto amaro in bocca. Ma guardando il calendario c'è ancora la possibilità di poter accedere direttamente agli ottavi di finale senza dover passare dai playoff. Obiettivo primario della squadra di Cristian Chivu, come ha sottolineato lo stesso ex City: "Fa male, certo. Ma una cosa buona c’è: se giochiamo così, possiamo ancora arrivare tra le prime otto del girone".