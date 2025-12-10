Spezia, colpo Pecini: accordo fino al 2026 per l'agenzia di scouting dell'ex ds

Lo Spezia si affida a Riccardo Pecini per rilanciare l'area scouting.

Il club aquilotto, stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo con la Scouting Department guidata dall'ex direttore sportivo bianco, agenzia specializzata in consulenza tecnica e non solo. Una mossa strategica voluta fortemente dal proprietario Tom Roberts e dal presidente Charlie Stillitano, arrivata non a caso a ridosso della sessione invernale di mercato.

Sostituzione di Waldron e valore aggiunto

L'accordo sostituisce il rapporto con Oliver Waldron, ingaggiato ai tempi di Eduardo Macia. Pecini aveva già collaborato in questi mesi come consulente con il direttore sportivo Stefano Melissano

Venerdì Pecini ha incontrato i massimi dirigenti per siglare l'accordo, poi è partito per Londra dove ha assistito, ospite di Fabio Paratici, a Bournemouth-Chelsea di Premier League.