Cagliari, Idrissi: "La vittoria con la Roma ci ha dato tanta fiducia. Pisacane cura i dettagli"

Al termine dell’allenamento a porte aperte andato in scena ieri, il difensore del Cagliari e della Nazionale azzurra U21, Riyad Idrissi, ha parlato ai media presenti analizzando il momento personale e di squadra a pochi giorni dalla sfida di Bergamo e dopo la bella vittoria contro la Roma: "La vittoria con la Roma ci ha dato tanta fiducia, non perché prima non ci fosse, ma sicuramente una vittoria ti dà ulteriore serenità e consapevolezza dei tuoi mezzi e del lavoro che stai portando avanti. Il gruppo ha dimostrato di essere valido e sul pezzo, siamo felici di avere i tifosi a sostenerci qua anche in allenamento. Ci stiamo preparando bene per la partita con l’Atalanta e lo stiamo facendo con il sorriso, l’obiettivo è dare continuità e il rendimento passa sempre dal lavoro quotidiano", le parole riportate dai canali ufficiali del club sardo.

Il rapporto con Pisacane - “Sto bene, sono contento e cerco di farmi trovare pronto, di fare esperienza e portare il mio contributo da giovane che ha alle spalle solo una stagione nel professionismo dopo il vivaio. Conosco bene il mister, ti dà tanti consigli sia dentro che fuori dal campo, da ex difensore con noi del pacchetto arretrato parla in modo ulteriormente focalizzato sul ruolo, ma in generale cura i dettagli e non lascia nulla al caso, la prima regola è sempre quella di dare tutto e andare forte. E, con i giovani, Pisacane certamente ha un’attenzione in più perché vuole che venga fuori tutto il potenziale, e di giovani ce ne sono tanti nel nostro gruppo".

Verso l'Atalanta - “L’ottimismo e il sorriso non sono mai mancati, è chiaro che la vittoria fa la differenza. Avevamo fatto bene anche nelle gare precedenti, contro Napoli e Roma si è visto qualcosa in più a livello di sacrificio e attenzione su ogni aspetto. Portare ai rigori i campioni d’Italia e battere la Roma ci dà enorme fiducia. La mia esultanza dopo l’intervento difensivo contro la Roma? Una scarica di adrenalina, ho esultato quasi come se avessi fatto un gol, era un momento importante sotto la Curva Nord, in quelle fasi ti giochi tutto e la carica è a mille, ma quella era la dimostrazione della fame che tutta la squadra aveva di prendersi tre punti”.