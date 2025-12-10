Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cagliari, Idrissi: "La vittoria con la Roma ci ha dato tanta fiducia. Pisacane cura i dettagli"

Cagliari, Idrissi: "La vittoria con la Roma ci ha dato tanta fiducia. Pisacane cura i dettagli"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 09:53Serie A
Tommaso Bonan

Al termine dell’allenamento a porte aperte andato in scena ieri, il difensore del Cagliari e della Nazionale azzurra U21, Riyad Idrissi, ha parlato ai media presenti analizzando il momento personale e di squadra a pochi giorni dalla sfida di Bergamo e dopo la bella vittoria contro la Roma: "La vittoria con la Roma ci ha dato tanta fiducia, non perché prima non ci fosse, ma sicuramente una vittoria ti dà ulteriore serenità e consapevolezza dei tuoi mezzi e del lavoro che stai portando avanti. Il gruppo ha dimostrato di essere valido e sul pezzo, siamo felici di avere i tifosi a sostenerci qua anche in allenamento. Ci stiamo preparando bene per la partita con l’Atalanta e lo stiamo facendo con il sorriso, l’obiettivo è dare continuità e il rendimento passa sempre dal lavoro quotidiano", le parole riportate dai canali ufficiali del club sardo.

Il rapporto con Pisacane - “Sto bene, sono contento e cerco di farmi trovare pronto, di fare esperienza e portare il mio contributo da giovane che ha alle spalle solo una stagione nel professionismo dopo il vivaio. Conosco bene il mister, ti dà tanti consigli sia dentro che fuori dal campo, da ex difensore con noi del pacchetto arretrato parla in modo ulteriormente focalizzato sul ruolo, ma in generale cura i dettagli e non lascia nulla al caso, la prima regola è sempre quella di dare tutto e andare forte. E, con i giovani, Pisacane certamente ha un’attenzione in più perché vuole che venga fuori tutto il potenziale, e di giovani ce ne sono tanti nel nostro gruppo".

Verso l'Atalanta - “L’ottimismo e il sorriso non sono mai mancati, è chiaro che la vittoria fa la differenza. Avevamo fatto bene anche nelle gare precedenti, contro Napoli e Roma si è visto qualcosa in più a livello di sacrificio e attenzione su ogni aspetto. Portare ai rigori i campioni d’Italia e battere la Roma ci dà enorme fiducia. La mia esultanza dopo l’intervento difensivo contro la Roma? Una scarica di adrenalina, ho esultato quasi come se avessi fatto un gol, era un momento importante sotto la Curva Nord, in quelle fasi ti giochi tutto e la carica è a mille, ma quella era la dimostrazione della fame che tutta la squadra aveva di prendersi tre punti”.

Articoli correlati
Cagliari, brilla Idrissi. Bisoli: “Sarà protagonista. E Pisacane sa cosa fare” Cagliari, brilla Idrissi. Bisoli: “Sarà protagonista. E Pisacane sa cosa fare”
Cagliari, Idrissi: "Sono in Serie A da poco ma punto in alto: voglio sempre vincere"... Cagliari, Idrissi: "Sono in Serie A da poco ma punto in alto: voglio sempre vincere"
"La mia favola rossoblu". L'Unione Sarda apre con le parole d'amore del giovane Idrissi... "La mia favola rossoblu". L'Unione Sarda apre con le parole d'amore del giovane Idrissi
Altre notizie Serie A
Toni: "Inter e Napoli davanti a tutte. Roma, ti manca un centravanti ma puoi approfittarne"... Toni: "Inter e Napoli davanti a tutte. Roma, ti manca un centravanti ma puoi approfittarne"
La cattiva abitudine di non conoscere gli avversari. E non fare niente per nasconderlo... La cattiva abitudine di non conoscere gli avversari. E non fare niente per nasconderlo
Zola: "Conte e Mou hanno segnato un'epoca. Il Napoli può riprendersi in Champions"... Zola: "Conte e Mou hanno segnato un'epoca. Il Napoli può riprendersi in Champions"
Riganò: "Due cose mi vengono bene nella vita, case e gol. Fumavo davanti agli allenatori"... Riganò: "Due cose mi vengono bene nella vita, case e gol. Fumavo davanti agli allenatori"
Zwayer criticato dopo Inter-Liverpool: in 4 partite di Champions ha già concesso... Zwayer criticato dopo Inter-Liverpool: in 4 partite di Champions ha già concesso 5 rigori
Lazio, la data "X" per sbloccare il mercato è il 16 dicembre. Tutto quello che c'è... Lazio, la data "X" per sbloccare il mercato è il 16 dicembre. Tutto quello che c'è da sapere
Fiorentina, l'idea per gennaio è Becao del Fenerbahce: solo 6 minuti nel 2025 Fiorentina, l'idea per gennaio è Becao del Fenerbahce: solo 6 minuti nel 2025
Folorunsho non punito dopo le offese alla mamma di Hermoso, Mauro: "Il calcio è maschilista"... Folorunsho non punito dopo le offese alla mamma di Hermoso, Mauro: "Il calcio è maschilista"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
2 Nkunku via già a gennaio? Sì se arriva un'offerta accettabile. Attenzione alla pista Arabia
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 dicembre
4 Inter, Chivu: "Rigore? Situazioni del genere capitano in ogni calcio d'angolo"
5 Liverpool, Slot: "Forse In Premier non fischiano quel rigore, ma abbiamo meritato"
Ora in radio
Editoriale 11:05Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Immagine top news n.0 Dorgu, Umtiti, Camarda, Tiago Gabriel e il nuovo stadio: gli 8 anni al Lecce di Sticchi Damiani
Immagine top news n.1 Scaroni: "Milan club mondiale, deve stare in Champions. Allegri diffonde serenità a tutti"
Immagine top news n.2 Champions League, tutti i risultati e la classifica aggiornata: Atalanta 3^, Inter 4^
Immagine top news n.3 Altro big match perso dall'Inter, stavolta con rigorino. Il Liverpool scorda Salah e festeggia
Immagine top news n.4 Palladino fa la storia e mostra la via alla sua Atalanta: surclassati i campioni del mondo
Immagine top news n.5 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, pari e patta con la Premier: Italia sempre terza
Immagine top news n.6 Inter sfortunata e punita dal VAR: il Liverpool sbanca il Meazza, risultato finale di 0-1
Immagine top news n.7 Palladino scaccia i fantasmi di Verona: la sua Atalanta vince e convince col Chelsea, 2-1 finale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.2 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.3 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.4 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giana Erminio, Mazza: "Serie C tosta, ma possiamo puntare in alto. Vicenza? Fortissimo"
Immagine news Serie A n.2 Pellegatti: " Niente Milan-Como a Perth, è una vittoria del popolo rossonero"
Immagine news Serie A n.3 Di Gennaro: "Il Milan si può giocare lo Scudetto. Gabbia è migliorato tanto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Toni: "Inter e Napoli davanti a tutte. Roma, ti manca un centravanti ma puoi approfittarne"
Immagine news Serie A n.2 La cattiva abitudine di non conoscere gli avversari. E non fare niente per nasconderlo
Immagine news Serie A n.3 Zola: "Conte e Mou hanno segnato un'epoca. Il Napoli può riprendersi in Champions"
Immagine news Serie A n.4 Riganò: "Due cose mi vengono bene nella vita, case e gol. Fumavo davanti agli allenatori"
Immagine news Serie A n.5 Zwayer criticato dopo Inter-Liverpool: in 4 partite di Champions ha già concesso 5 rigori
Immagine news Serie A n.6 Lazio, la data "X" per sbloccare il mercato è il 16 dicembre. Tutto quello che c'è da sapere
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, a gennaio nuovo tentativo per Vasic. Ma la fiducia di Inzaghi può essere un ostacolo
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, la Coppa d'Africa porta via i gemelli Oyono. A rischio quattro match
Immagine news Serie B n.3 L'annuncio di De Laurentiis: "Al lavoro per trovare un socio estero. Per portare il Bari in A"
Immagine news Serie B n.4 Cesena-Mantova sarà una festa sugli spalti: sospeso il divieto di trasferta per i lombardi
Immagine news Serie B n.5 Spezia, colpo Pecini: accordo fino al 2026 per l'agenzia di scouting dell'ex ds
Immagine news Serie B n.6 Palermo-Sampdoria sarà trasmessa da Prime Video. Prima volta per una gara di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giana Erminio, Mazza: "Serie C tosta, ma possiamo puntare in alto. Vicenza? Fortissimo"
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, spunta anche Caserta per la panchina. Ma Corini resta favorito
Immagine news Serie C n.3 Triestina, Tesser: "I ragazzi stanno tenendo duro e non vengono premiati per quello che fanno"
Immagine news Serie C n.4 Torna in campo la Serie C. Oggi le quattro gare dei Quarti di Finale di Coppa Italia
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Chiricò non si ferma più
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: Liverani inguaia il suo ex capitano
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Liverpool
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Juve avanza in Women's Champions League, Canzi: "Con lo United faremo il massimo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Women's Champions League, questa sera Chelsea-Roma. Il programma completo
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Champions League, i risultati della serata. Vittorie per Arsenal e Real
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Kuhl: "Il Chelsea è veloce, ma vogliamo portare a casa qualcosa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Cinquina della Juventus sul campo del St. Polten. Doppietta su rigore per Girelli
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini prima del Chelsea: "Servono personalità, orgoglio e sacrificio"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere