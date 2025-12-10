Sampdoria, Venuti: "Gruppo sano e unito. Obiettivo salvezza, senza voli pindarici insensati"

"Ci si sente dentro un frullatore di emozioni negative". Parole di Lorenzo Venuti. Il difensore della Sampdoria, intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, ha parlato del momento della squadra blucerchiata penultima in classifica ma reduce dal successo contro la Carrarese: "Il dispiacere è tanto nel non rispettare le aspettative che ci eravamo prefissati come squadra e singoli. A volte sento dire che ai giocatori non gliene frega niente. Vi assicuro che non è così. Siamo i primi a essere dispiaciuti".

Il gruppo però è compatto con la volontà di uscirne immediatamente: "Mi dispiace per quello che si sente dire. Non c'è niente di vero. La certezza è la salute di questo gruppo. Non c'è mai stato alcun problema. Non ci sono mai stati screzi tra i giocatori. Gruppo sano, sempre unito. Da fuori non si sanno le cose che viviamo internamente. Tutti hanno sempre remato dalla stessa parte".

A Palermo la Samp non andrà in gita: "Non vedo perché dovremmo fare una gita. La Serie B insegna che si può vincere e perdere con chiunque. Cercheremo di fare la nostra partita. Anche loro se non stanno facendo il campionato che si aspettavano di fare, qualche difficoltà ce l'hanno. Non sempre la squadra più forte è anche la più brava. L'obiettivo? La salvezza. Senza voli pindarici insensati".