Inter, Marotta: "Palestra? Lo escludo in modo categorico". Poi si sbilancia su Frattesi

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, nel corso del suo intervento ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro l'Atalanta ha parlato anche di mercato. Con particolare riferimento a due nomi caldi in entrata ed in uscita, ovvero il difensore Marco Palestra e il centrocampista Davide Frattesi.

Le parole di Chivu su Frattesi?

"Ci tengo a chiarire che il comportamento di Frattesi è sempre stato esemplare in questi anni, quello che diceva Chivu non si riferiva a questo. Chiaro che il giocatore che non gioca con continuità magari ha l'intenzione di immaginare alternative. Noi non vogliamo trattenere nessuno, ma il giocatore non ha espresso il desiderio di andare via. Frattesi è sicuramente un ottimo giocatore".

Palestra può essere un obiettivo dopo l'infortunio di Dumfries?

"Posso escludere in maniera categorica Palestra. E' riduttivo immaginare che un giocatore possa condizionare l'esito di una stagione, però valuteremo la situazione. Pur essendo un ottimo giocatore, Palestra non è un obiettivo. Inutile guardare a strade che non porterebbero a nulla. Sappiamo che è un mercato povero, proveremo a capire se possiamo aggiungere qualcosa".