Inter, Marotta: "Derby spot per il nostro calcio, interrompiamo il ciclo negativo"

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, è stato intervistato da DAZN prima del derby col Milan: “Emozionato credo sia l'aggettivo più consono a quello che abbiamo visto l'altro ieri, siamo davanti a un'innovazione col massimo rispetto di una struttura come San Siro. C'era però l'esigenza di guardare al futuro con uno stadio nuovo, che sia di pari passo con quelli in Europa e nel mondo. In Italia eravamo fanalini di coda, ma con questa struttura guadagneremo posizioni. Bisogna dar atto ai due azionisti per lo sforzo economico notevolissimo che regalerà a Milano e all'Italia qualcosa di straordinario"

Quanto può contare anche non perdere questo derby?

"Un derby ha sempre un sapore particolare, le classifiche si lasciano da parte e il fascino è sempre unico. Mi auguro che sia uno spot vincente per il nostro movimento calcistico visto che ci sono centinaia di milioni di spettatori che ci guardano. Vogliamo interrompere questo ciclo negativo, ho visto l'allenatore e la squadra molto motivati e speriamo sia la partita giusta. Credo però sia una partita interlocutoria, visto che mancano tantissimi punti da conquistare".