Marotta: "Malagò o Galliani, oggi non ne parlo. Scritte cose inesatte e da precisare"

Tra i vari temi trattati da Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, prima della partita contro il Milan c'è anche quello relativo alla corsa a due per il ruolo di presidente della FIGC. Se il dirigente aveva appoggiato in un primo momento Giovanni Malagò, adesso ha invece espresso un parere positivo nei confronti di Adriano Galliani e così, durante il suo intervento a Sky Sport, gli è stato chiesto se fosse sorpreso del fatto che la Lega Serie A abbia confermato l'appoggio all'attuale commissario della Federcalcio.

La risposta di Marotta

Per il presidente nerazzurro però non è il momento di affrontare l'argomento: "Non voglio essere scortese, ma oggi sono qua in rappresentanza dell'Inter e voglio parlare del derby. Dico solo che sono state scritte cose inesatte e saranno precisate: vogliamo tutti il bene del calcio italiano e se ci sono scontri tra le parti, sono per far riacquisire il valore e perché si torni allo splendore".